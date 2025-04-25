ABD'de İsrail lobisinin yöneticisi, CIA ve Dışişleri Bakanlığı üzerinde "etkili" olduğunu söyledi

Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesinin (AIPAC) Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Elliott Brandt, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio gibi üst düzey ulusal güvenlik yetkilileri üzerinde "etkili olduğunu", bu sayede bu kişilerin "İsrail'in çıkarlarını savunduğunu" ifade etti.

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The Grayzone isimli bağımsız basın kuruluşu, basına kapalı şekilde düzenlenen 2025 AIPAC Kongre Zirvesi'nde konuşan Brandt'ın ses kayıtlarına ulaştı.

Brandt, ses kaydında, Ratcliffe, Rubio ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz gibi isimlerin Kongre'deki görev yıllarından bu yana AIPAC tarafından desteklendiğini ve bu ilişkilerin üzerindeki "etkisi" sayesinde AIPAC'in stratejik bilgilere ulaşabildiğini ileri sürdü.

Yıllar içerisinde Kongre'de kurduğu ilişkiler sayesinde ABD güvenlik bürokrasisine "İsrail yanlısı isimler" kazandırdığını ifade eden Brandt, bu kişilerin seçim kampanyalarının fonlanmasında "İsrail yanlısı bağışçılara sırtlarını yasladıkları" ve AIPAC ile düzenli iletişim içinde olduklarını söyledi.

Brandt, CIA Direktörü ile de uzun yıllara dayanan bir geçmişe sahip olduklarını belirterek, Ratcliffe'in CIA Direktörü olmasının ardından bu ilişki ağının ABD güvenlik kararlarına erişim noktasında kendilerine "hayati bağlantılar" sağladığını dile getirdi.

Beyaz Saray yönetimine doğrudan lobi faaliyetleri aracılığıyla etki etmeyebileceklerini belirten Brandt, "Beyaz Saray, Kongre'ye karşı duyarlı olmak zorundadır." ifadesini kullandı.

Yapay zekanın gelecekte Filistin yanlısı olmasından endişe duyuluyor

İsmi belirlenemeyen bir konuşmacı ise zirve kapsamındaki bir panelde, en büyük endişesinin ne olduğu sorulduğunda akademiyi ve sosyal medyayı işaret etti.

İsrail'in "fikir savaşlarını" ABD'de "gelecek nesil üzerinde büyük etkiye sahip profesörler ve nüfuz sahiplerine" karşı kaybettiğini dile getiren konuşmacı, bir kongre görevlisinin birkaç yıl içinde yapay zekaya "İsrail'i desteklemek, ABD güvenliği için zararlı mı?" diye sorduğunda, alacağı cevabın bugün internet ortamında yer alan bilgilerle şekilleneceğini vurguladı.

Dijital bilgi alanında bu nedenden dolayı aktif olunması gerektiğini öne süren konuşmacı, aksi takdirde 5 yıl sonra ulusal güvenlik kararlarının "Filistin yanlısı bilgilerle şekillenebileceğini" söyledi.

Konuşmacı ayrıca, söz konusu görüşlerin zamanla seçmen davranışlarını ve kongre üyelerinin tutumlarını etkileyebileceğini savunarak, "Bu iş akademide başlıyor ama orada da bitmiyor." ifadesini paylaştı.