Teknik direktör Bülent Uygun'un acı günü! Kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti

Teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun 28 yaşında hayatını kaybetti. Almina Tude geçtiğimiz yıl yaz aylarında şeker komasına girmiş ve yoğun bakıma alınmıştı.

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Teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti.

28 yaşındaki Almina Tude Uygun'un cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip Sapanca Merkez Aile Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

SİVASSPOR'DAN AÇIKLAMA

Sivasspor'un sosyal medya hesabından Bülent Uygun'un kızı için taziye mesajı paylaşıldı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Eski Teknik Direktörümüz Bülent Uygun’un kıymetli kızı Almina Tude Uygun’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta Bülent Uygun olmak üzere, değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Merhume Almina Tude Uygun, yarın (26 Nisan Cumartesi) ikindi namazına müteakip Sapanca Merkez Aile Mezarlığı'na defnedilecektir. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."