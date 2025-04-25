Ediz Hun, KKTC'deki TEKNOFEST alanını ziyaret etti

Türk sinemasının yüzlerce filme imza atan aktörlerinden Ediz Hun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılacak olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) alanını ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Sanatçı Ediz Hun, 1-4 Mayıs tarihlerinde, başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı eski terminal binasında düzenlenecek TEKNOFEST alanını ziyaret etti.

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı yetkilisi Nurkan Karabulut'tan festival öncesi çalışmalarına dair bilgiler alan Ediz Hun'a, Saymaz tarafından etkinliğin kurumsal montu hediye edildi.

Ziyaret sonrasın gazetecilere açıklamalarda bulunan Ediz Hun, şunları kaydetti:

"Benim için hayatımda önemli bir yer tutan Kıbrıs'a ve soydaşlarımıza katkıda bulunacak her vizyoner çaba ve çalışma çok önemlidir. TEKNOFEST de bu adımların çok güçlü bir örneğini gösteriyor. Sosyal inovasyon ve toplumsal faydayı artırmayı hedefleyen gençler, sosyal sorumluluk bilinciyle yenilikçi çözümler üretecek. Özellikle, tarım, çevre ve enerji alanlarında yaratıcı projelerle sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacak projelere gençlerin özendirilecek olması fevkalade umut veriyor. Bunları dinlemekten ve gözlemlemekten mutluluk duydum."

Sanatçıya, TEKNOFEST alanını ziyareti sırasında Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Saygılı, üniversiteden Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir ile Araştırma Görevlisi Nejla Akdeniz Yıldırım eşlik etti.