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Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükseldi

Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükseldi

UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg'u 2-1 yenen Trabzonspor, finale yükseldi. Bordo-mavili ekip, bu başarı ile Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı. Trabzonspor finalde, AZ Alkmaar-Barcelona maçının galibiyle karşılaşacak.

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Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı final müsabakasında Avusturya’nın Salzburg takımıyla karşılaştı. Colovray Spor Merkezi’nde TSİ 15.00’te başlayan mücadeleyi Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı 2-1 kazandı. Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 73'üncü dakikada Yiğit Kemal Turan ve 89'uncu dakikada Boran Başkan kaydetti. 

Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükseldi - Resim: 0

Bordo-mavililer, 28 Nisan Pazartesi günü aynı sahada AZ Alkmaar - Barcelona eşleşmesinin galibiyle finalde kozlarını paylaşacak.

Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükseldi - Resim: 1

Maçtan dakikalar

30. dakikada Salzburg'un sol kanattan kazandığı serbest vuruşta Lukic'in ceza sahası içerisine gönderdiği ortada topa iyi yükselen Schuster'in kafa vuruşu yandan auta gitti.

37. dakikada Salzburg penaltı kazandı. Sol kanattan Brandtner'in defans arkasına yaptığı koşuda rakibini engellemek isteyen Taha Emre İnce kayarak yaptığı müdahaleyle rakibini düşürerek penaltıya sebep oldu.

Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükseldi - Resim: 2

39. dakikada Salzburg penaltı atışından yararlanamadı. Lukic, kullandığı penaltı atışında topu kalenin solundan auta yolladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

73. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan kullanılan taç atışında rakibinden sıyrılan Salih Malkoçoğlu ceza yayındaki Yiğit Kemal Turan'ı buldu. Bu oyuncunun plase vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0.

84. dakikada Salzburg eşitliği sağladı. Sol kanattan Lukic'in kullandığı kornerde arka direkte oluşan karambolde topu önünde bulan Mellberg, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükseldi - Resim: 3

89. dakikada Trabzonspor yeniden öne geçti. Orta alanda topu kapan Esat, pasında ceza yayının önündeki Boran Başkan'ı buldu. Bu oyuncunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bordo-mavili takım, adını finale yazdırdı.

Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükseldi - Resim: 4

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı ile 18 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü Uğur İnceman da tribünden karşılaşmayı takip etti.

Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükseldi - Resim: 5

Trabzonsporlu futbolcular ile taraftarlar maç sonunda sevinç yaşadı.

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