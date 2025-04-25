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Mehmet Şimşek: KKM'den çıkış kesintisiz sürüyor

Mehmet Şimşek: KKM'den çıkış kesintisiz sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Makro finansal istikrarı güçlendiren politikalarımız sayesinde Kur Korumalı Mevduattan çıkış kesintisiz sürüyor. KKM'nin toplam mevduat içindeki payı 23 puan düşerek yüzde 3,3 oldu" dedi.

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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKM'ye dair son verileri değerlendirdi.

KKM'deki azalışa dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Makro finansal istikrarı güçlendiren politikalarımız sayesinde KKM'den çıkış kesintisiz sürüyor. 2023 yılı Ağustos ayına göre stok 2,7 trilyon lira azalarak 707 milyar liraya geriledi. KKM'nin toplam mevduat içindeki payı 23 puan düşerek yüzde 3,3 oldu."

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