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Trump sıkıştıkça Araplara koşuyor! 100 milyar dolar teklifi

Trump sıkıştıkça Araplara koşuyor! 100 milyar dolar teklifi

Suudi Arabistan'a bir ziyaret düzenleyecek olan ABD Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan yönetimine 100 milyar dolarlık silah satışı teklifinde bulunmaya hazır olduğu ifade edildi.

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Orta Doğu turuna çıkacağına duyurmuştu.

Donald Trump, Orta Doğu turu kapsamında; Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek.

Reuters'ın 6 farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı, Suudi Arabistan yönetimine 100 milyar dolarlık silah satışı teklifinde bulunmaya hazır.

TRUMP'IN OCAK AYINDAKİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Ocak ayında gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ekonomiye ilişkin konular gündeme gelmişti.

Görüşmede, bin Selman, "gelecek 4 yıl içinde ABD'deki yatırımlarını 600 milyar dolar değerinde genişletme" niyetini dile getirdi.

Bu yatırımların hangi alanlarda olacağı bildirilmezken, Beyaz Saray'dan henüz görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlamasının ardından, "İlk yurt dışı gezisi genellikle İngiltere ile olmuştur ama geçen sefer bunu Suudi Arabistan'a yapmıştım çünkü 450 milyar dolar değerinde ürünümüzü almayı kabul etmişlerdi. Eğer Suudi Arabistan 450 ya da 500 milyar dolar daha almak isteseydi muhtemelen giderdim." şeklinde konuşmuştu.

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