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İzmir'de suç örgütüne darbe: 6 şüpheli yakalandı

İzmir'de suç örgütüne darbe: 6 şüpheli yakalandı

İzmir'in Bayındır ve Torbalı ilçelerinde düzenlenen operasyonda, vatandaşları baskı ve tehditle tarım arazilerini satmaya zorladıkları tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik çalışmada, aralarında örgüt elebaşı T.B'nin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah, sahte içki ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

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İzmir'in Bayındır ve Torbalı ilçelerinde silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ilçede uyuşturucu ve uyarıcı imal ve ticareti yaptığı, baskı, cebir ve şiddetle korkuttukları vatandaşları tarım arazilerini kiralamaya veya satışa zorladıkları, haraç aldıkları ve bir çiftlik evine ateş açtıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Aralarında suç örgütü elebaşı T.B'nin de bulunduğu 6 şüpheli 6 ay süreyle fiziki ve teknik takibe alındı.

Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine 11 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgütü elebaşı T.B. ile A.G, S.Y, U.K, Ö.B. ve S.Ü. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 2 tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait 432 fişek, 2 el telsizi, 626 şişe sahte içki, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde, kar maskesi, çok sayıda cep telefonu, tapu, plaka ve dijital materyal ele geçirildi.

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