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Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 980 kişi yakalandı

Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 980 kişi yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 980 kişinin yakalandığını bildirdi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 18-24 Nisan'da emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yapıldı.

Bu kapsamda 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 23, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 51, 5 yıla kadar hapis cezası olan 311 ve ifadeye yönelik aranan 590 şüpheli olmak üzere 980 kişi yakalandı.

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