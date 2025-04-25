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Beşiktaş tribünlerinden Immobile'ye tepki

Beşiktaş tribünlerinden Immobile'ye tepki

Beşiktaş-Hatayspor maçında tribünler, kazanılan penaltı sonrasında Ciro Immobile'ye tepki gösterdi.

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Trendyol Süper Lig'in 33. hafta açılış maçında Beşiktaş, Hatayspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar, Rafa Silva'nın yere düşürülmesiyle penaltı kazandı.

RAFA SİLVA SESLERİ YÜKSELDİ!

Topun başına Rafa Silva ve Ciro Immobile geçti. O anda tribünler hep bir ağızdan 'Rafa Silva' tezahüratları yapmaya başladı. Rafa Silva topu Immobile'ye bıraktı. İtalyan oyuncu topu ağlara gönderdi ancak sevinmedi. Topu alan Immobile santraya koştu.

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