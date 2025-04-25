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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakanı Luxon ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakanı Luxon ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde akşam yemeğinde bir araya geldi.

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Çanakkale Kara Muharebelerinin 110. Yıldönümü ve Anzak Günü Anma Törenleri münasebetiyle Türkiye'ye ziyarette bulunan Luxon, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir araya geldiği Luxon onuruna akşam yemeği verdi.

Erdoğan ile Luxon'un görüşmesinde, Türkiye ve Yeni Zelanda arasında tarihi dostluğa dayanan münasebetlerin daha da geliştirilmesine yönelik adımların ele alındığı, bölgesel ve küresel meselelere ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Yemekte, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Yeni Zelanda heyetinden isimler de yer aldı.

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