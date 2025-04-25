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Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu

TFF, Galatasaray ile Trabzonspor arasında 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak olan Türkiye Kupası finalinin Gaziantep Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu. Eskişehir'de oynanması planlanan final, daha sonra yeniden değerlendirilmeye alınmıştı.

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Trendyol Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda sona yaklaşılırken, Eskişehir'de oynanması planlanan finalin şehrinin yeniden değerlendirileceği açıklanmıştı. Federasyon, finalin oynanacağı stadyumu açıkladı.

GAZİANTEP'TE OYNANACAK

TFF'den yapılan açıklamada, "14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerimizin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası Finali, her iki kulübümüzün mutabakatı doğrultusunda Gaziantep Stadyumu'nda oynanacaktır. Müsabaka daha önce ilan edildiği üzere 20.45'te başlayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

İKİ TAKIM İSTEDİ, TFF ONAYLADI

Edinilen bilgiye göre; Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak olan Galatasaray ve Trabzonspor, 14 Mayıs'ta oynanacak olan finalin Gaziantep'te oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na görüş bildirdi. TFF'nin iki kulübün önerisini olumlu karşıladı ve finalin Gaziantep'te oynanmasını onayladı.

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