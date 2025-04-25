Devlet memurluğuna 35 yaş sınırı geliyor

TBMM'ye sunulan teklif, kamuya girişte 35 yaş sınırı getirilmesiyle birlikte kamu yönetimi ve kamu personel sisteminde önemli değişiklikler içeriyor.

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TBMM’ye sunulan "Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları doğrultusunda birçok yasal düzenlemeyi yeniden şekillendirecek.

AK Parti tarafından hazırlanan teklif, kamu yönetimi ve kamu personel sisteminde önemli değişiklikler öngörüyor.

Buna göre devlet memurluğunda yaş sınırlaması geliyor.

MEMURLUKTA YAŞ SINIRI

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan teklife göre, yaş sınırı 35 olacak.

Memuriyete girişte yaş sınırı getirilmesi, belirli bir yaşın üzerindeki bireyler açısından kısıtlayıcı bir etki oluşturacak. Bu yönüyle hazırlanan yasa teklifi, milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren önemli bir düzenleme niteliği taşıyor.

Yine teklifte yer alan detaylara göre; görevden ayrılan vergi denetçilerinin, 3 yıl boyunca denetledikleri mükelleflerle ilişki kurmaları da yasaklanacak.

KAMU GÖREVLİLERİNİN TARAFSIZLIĞI İÇİN YENİ KİRALLAR

Bu düzenleme, kamu görevlilerinin tarafsızlığı ve etik ilkelere bağlılığı açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TEKLİFTE TRT İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER DE YER ALDI

Teklifte; TRT ile ilgili de kapsamlı düzenlemeler yer alıyor.

TRT’nin şirket kurma, ortaklık tesis etme ve personel istihdamına ilişkin hükümleri yeniden tanımlanırken, kurumun özel hukuk hükümlerine tabi personel yapısı netleştiriliyor.

Ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyelerinin taşıması gereken nitelikler güncelleniyor.

SAVUNMA SANAYİİ VE KAMU İHALE KURULU

Savunma Sanayii Başkanlığı projelerinde görevli personelin yetki alanları genişletilirken, Kamu İhale Kurulu üyeleri için siyasi parti bağlantısının yasaklanması öneriliyor.

Bu değişiklik, kamu kurumlarının siyasi etkilerden arındırılmasına yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Kamu kurumlarında sözleşmeli veya iş mevzuatına tabi uzman istihdamına yönelik usul ve esaslar da açık biçimde düzenleniyor.

UZMAN İSTİHDAMINA DAİR

Teklifle birlikte yerli ve yabancı uzmanların geçici süreyle çalıştırılmasına olanak tanınırken, bu kişilerin kazanılmış hak elde etmeyecekleri belirtiliyor.