Beşiktaş’tan gol yağmuru: 5-1!

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Hatayspor’u 5-1 mağlup etti; Immobile hat-trick yaparken, konuk ekip bu sonuçla Süper Lig’e veda etti.

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Trendyol Süper Lig’in 33. haftasının açılış maçında Beşiktaş, sahasında Hatayspor’u konuk etti. Tüpraş Stadı’nda oynanan mücadeleyi, ev sahibi ekip 5-1 kazandı.

Hatayspor, karşılaşmanın 20. dakikasında Abdülkadir Parmak’ın golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, bu gollere 36 ve 52’de penaltıdan Immobile ile karşılık verdi. Penaltı gollerinin ardından tempoyu artıran Beşiktaş 53’te Rafa Silva ile farkı 2’ye çıkardı. Dakikalar 59’u gösterdiğinde sahneye çıkan Ciro Immobile kendisinin 3, takımının 4’üncü golünü kaydetti. Oyuna sonradan dahil olan genç oyuncu Arroyo 78’de ağları havalandırdı ve skoru tayin etti.

HATAYSPOR KÜME DÜŞTÜ!

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 52 yaptı. Hatayspor ise 19 puanda kaldı ve küme düştü.

Süper Lig’de gelecek hafta Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Hatayspor ise sahasında Başakşehir’i konuk edecek.

Beşiktaş 5 - 1 Hatayspor

90'Karşılaşma Beşiktaş'ın 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

90'Karşılaşmaya 3 dakika ilave edildi.

78'GOL! Mario'nun ara pasında Beşiktaş, Hatayspor savunmasını az adamla yakaladı. Çaprazdan karşı karşıya kalan Rafa Silva, topu arka direkteki Arroyo'ya aktardı. Arroyo, sol ayağıyla çok net bir vuruş yaparak skoru 5-1'e getirdi.

59'GOL! Immobile hat-trick! Sağ kanattan Rashica'nın ceza sahasına çevirdiği topu Immobile, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve skoru 4-1'e getirdi.

53'GOL! Ceza sahasında topla buluşan Rafa Silva, topu içeri çekti ve uzak direğe çok sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1'e getirdi.

52'GOL! Immobile, top ve kaleciyi bir kez daha ayrı köşelere gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi.

51'Pozisyonu VAR'da izleyen hakem, Kamil Ahmet Çörekçi'nin elle oynadığına hükmetti ve penaltı noktasını gösterdi.

50'Beşiktaşlı futbolcular, Hataysporlu oyuncuların elle oynadığı yönünde itirazlarda bulundu. Hakem VAR'a gitti.

46'İkinci yarı Beşiktaş'ın vuruşuyla başladı.

Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

36'GOL! Immobile, penaltı vuruşunda topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

35'Rafa Silva, ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi.

27'Rafa Silva'nın pasında sağ çaprazda topla buluşan Immobile, kaleye çok sert bir şut çekti ama top üstten auta gitti.

20'GOL! Abdülkadir Parmak, Hatayspor'u 1-0 öne geçirdi. Sağ kanattan Boutobba, çalımlarla ceza sahasına girdi. Çaprazdan karşı karşıya kalan Boutobba, topu arkadan gelen Abdülkadir Parmak'a çıkardı. Abdülkadir, sağ köşeye net bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Hatayspor 1-0 öne geçti.

19'Boutobba, sağ çaprazdan sol ayağıyla uzak direğe kesme bir vuruş yaptı, top direkten döndü.

15'Amır'ın savunmanın arkasına attığı pasta Immobile kaleciyle karşı karşıya kaldı. Immobile'nin vuruşu yandan auta gitti.

14'Beşiktaş, Hatayspor ceza sahası yayı üstünde topu kaptı. Gedson Fernandes'in cepheden sert şutu, sağ direkten geri döndü.

10'Karşılaşmanın ilk 10 dakikasında Beşiktaş, topla daha fazla oynayan taraf. Hatayspor ise hızlı çıkışlarla pozisyon arıyor.

5'Fernandes, sol kanatta aldığı topla ceza sahası yayına doğru hareketlendi. Fernandes'in sağ ayağıyla yaptığı vuruş uzak direğin dibinden auta gitti.

3'Hatayspor ilk dakikalarda üst üste duran top fırsatları yakalıyor.

1'Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı ve maç başladı.

Beşiktaş - Hatayspor ilk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Emrecan, Amir, Gedson, Rafa, Rashica, Mustafa, Immobile

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil, Kilama, Calvo, Cengiz, Massanga, Görkem, Abdülkadir, Boutobba, Joelson, Strandberg