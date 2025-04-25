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Bu hafta yatırım araçlarından en fazla ne kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarından en fazla ne kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarının performansına bakıldığında altın dışında tüm yatırımların kazandırdığı görülüyor.

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Borsa, altın, döviz ve fonlar. Yatırımcılar tercihlerinin hangisinin kazandırdığını ve oranları merak ediyor.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,24 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,64, euro/TL yüzde 0,20 artış, altının gram fiyatı ise yüzde 0,32 azalış kaydetti.

BORSA

BIST 100 endeksi, en düşük 9.268,07 puanı ve en yüksek 9.531,35 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,24 üstünde 9.432,55 puandan tamamladı.

ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,32 azalışla 4 bin 55 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,31 düşüşle 27 bin 420 liraya indi.

Geçen hafta sonu 6 bin 815 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,34 azalarak 6 bin 792 liraya geriledi.

DÖVİZ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,64 artarak 38,4230 liraya, euro yüzde 0,20 artışla 43,7160 liraya çıktı.

YATIRIM FONLARI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,08, emeklilik fonları yüzde 1,08 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,76 ile "karma ve değişken" fonlar oldu.

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