Süper Lig'e veda eden ikinci takım belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Beşiktaş - Hatayspor maçını siyah beyazlı ekip 5-1 kazandı. Bu sonuçla birlikte Hatayspor'un küme düşmesi kesinleşti.

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Beşiktaş için Avrupa, Hatayspor için ise ligde kalmak için kritik öneme sahip olan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 5-1 kazandı.

Bu sonuçla birlikte ligin bitimine 5 hafta kala Atakaş Hatayspor 19 puanda kalarak Adana Demirspor'un ardından Süper Lig'e veda etti.