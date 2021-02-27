Sevcan Orhan kaç yaşında aslen nereli evli mi eşi kimdir?

Türküleri ve eğlenceli halleri ile sevilen türkücü Sevcan Orhan bu akşam İbo Show'un konukları arasında yer alacak. Özel hayatı da merak edilen Sevcan Orhan Erzincanlı ve 38 yaşında. Sevcan Orhan'ın ilk eşi 2006 yılında evlendiği bağlama ustası Ümit Yılmaz olmuştur. Hasan Şaş ile bir dönem nişanlı olan Sevcan Orhan'ın sevgili var mı?

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Sempatik ve sevecen halleri, duru sesi ile sevilen türkücü Sevcan Orhan, katıldığı programlarda adından söz ettiriyor. İbo Show'a katılan Sevcan Orhan'ın hayatı merak konusu oldu. Birçok seyirci Sevcan Orhan kim, kaç yaşında, evli mi sorularının cevaplarını araştırdı. Sevcan Orhan 38 yaşında ve aslen Erzincanlı. Sanatçı bir aileden gelen Sevcan Orhan'ın abisi babası da sanatçı. 2006 yılında bağlama ustası Ümit Yılmaz ile evlenen Sevcan Orhan'ın bu evliliği uzun sürmedi ve çift anlaşarak boşandı. Sevcan Orhan bir dönem Hasan Şaş ile aşk yaşamış, çift nişanlanmıştı.

SEVCAN ORHAN KİMDİR: Sevcan Orhan 16 Ağustos 1982 İstanbul doğumludur. Aslen Erzincanlı olan bir Türk halk müziği sanatçısı. Küçük yaştan itibaren bağlama, solfej ve nota eğitimi aldı. Lisede okurken bir gazetenin düzenlemiş olduğu liseler arası Türk halk müziği yarışmasında 3'üncülüğü kazandı.

Lise eğitiminin ardından İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ses eğitimi bölümüne girdi. 2000 yılında Nenni Bebek isimli ilk müzik albümünü çıkardı. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarında üslup ve repertuar dersleri vermektedir. 2012-2013 arası Star TV'de Ayşe Özyılmazel'in ayrılmasından sonra türkücü Alişan ile birlikte 'Alişan ile Sevcan' isimli sabah programını sunmuştur.

2006 yılında bağlama sanatcısı Ümit Yılmaz ile dünya evine girmiştir.