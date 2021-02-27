Başakşehir 5 haftalık mağlubiyet serisinden sonra 1 puana razı oldu

Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanan Antalyaspor-Başakşehir mücadelesi 0-0'lık sonuçla tamamlandı.

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Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Medipol Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Ligde kötü günler geçiren ve üst üste 5 maçtır kaybeden son şampiyon Başakşehir, Antalyaspor deplasmanında da kazanamadı.

Düşük tempoda geçen karşılaşmada gol sesi çıkmadı. 90 dakikanın sonunda iki takımın da rakip kaleye isabetli şut atamadığı maçta taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

90 dakika boyunca Antalyaspor 1, Başakşehir ise 2 kez rakip kaleye şut gönderse de bu şutlar isabet bulmadı.

Bu sezon Süper Lig'de bir ilk

Bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir maçta isabetli şut çıkmadı. Süper Lig'de en son 2016-17 sezonunda 0-0 biten Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde isabetli şut çıkmamıştı.

Başakşehir'in yenilgi serisi bitti, galibiyet özlemi sürdü

0-0'lık beraberliğin ardından Medipol Başakşehir'in 5 maçlık yenilgi serisi sona erdi. 5 hafta sonra puanla tanışan Başakşehir galibiyet hasretini ise 9 maça çıkardı. Aykut Kocaman'ın ekibi 25 puanla 18. sırada yer alıyor.

Antalyaspor'dan üst üste 5. beraberlik

Ligde üst üste beşinci beraberliğini elde eden Antalyaspor ise 11 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. 11 maçta 3 galibiyet, 8 beraberlik alan Ersun Yanal'ın ekibi topladığı 34 puanla 10. sırada yer alıyor.