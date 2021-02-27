Fenerbahçe'nin Trabzonspor kadrosu açıklandı! Caner Erkin dahil edilmedi

Fenerbahçe'de Trabzonspor kamp kadrosu netleşti. Sarı-Lacivertlilerde Gustavo ve İrfan Can Kahveci kadroda bulunmazken Caner Erkin de 21 kişilik kadroya dahil edilmedi.Abone ol
Fenerbahçe'de Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacakları maçın kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertli takımda Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı.
Erol Bulut'tan Caner kararı
Öte yandan Caner Erkin'in herhangi bir sakatlığının bulunmadığı ve Erol Bulut'un kararıyla kadro dışı kaldığı öğrenildi.
5 oyuncu kart sınırında
Fenerbahçe'de kamp kadrosunda yer alan 5 futbolcu, Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 28. haftada Antalyaspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.
Fenerbahçe kadroyu bu görselle paylaştı: