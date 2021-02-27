BIST 1.471
DOLAR 7,42
EURO 8,97
ALTIN 412,30
HABER /  SPOR

Hatayspor'un zirve yürüyüşü! Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti

Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti.

Abone ol

Süper Lig'in 27. haftasında Atakaşa Hatayspor, sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti. 

Hatay ekibi, Mame Diouf (2) ve Akintola'nın (2) golleriyle farka giderken, MKE Ankaragücü'nün tek sayısını Börven kaydetti. Öte yandan Ankaragücü'nde 45. dakikada Joseph Paintsil direkt kırmızı kart görünce başkent ekibi ikinci yarıda 10 kişi mücadele etti. 

Bu sonuçla 45 puana yükselen Atakaş Hatayspor 5. sıraya yükselirken, 20 puanda kalan MKE Ankaragücü son sırada yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Karagümrük ilk yarıda sustu ikinci yarıda açıldı
Küçükçekmece'de hurdalık alanda yangın! Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü
Maltepe'de çöp toplama gerginliği yine İBB ekipleri geldi yine gerginlik çıktı
Faik Öztürk evli mi oğlu ve bilinmeyen ilk eşi kimdir?
Çin'in Chang'e 5 uzay aracı Ay'dan topladığı örneklere ilişkin yeni görüntü yayınladı
AK Partili Bülent Turan: 28 Şubat sadece FETÖ'ye yaradı
Sevcan Orhan ilk eşi kimdir Hasan Şaş ile ayrıldı mı?
CHP PM'de istifa depremi! 13.347 kişi istifa ettiği ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişiminde yeni gelişme! 21 kişi hakkında daha dava açıldı
Safiye Soyman çocukları kaç tane kızı Ümran ve oğlu Harun kimdir?
Yorumlar