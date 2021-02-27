Hatayspor'un zirve yürüyüşü! Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti

Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti.Abone ol
Süper Lig'in 27. haftasında Atakaşa Hatayspor, sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti.
Hatay ekibi, Mame Diouf (2) ve Akintola'nın (2) golleriyle farka giderken, MKE Ankaragücü'nün tek sayısını Börven kaydetti. Öte yandan Ankaragücü'nde 45. dakikada Joseph Paintsil direkt kırmızı kart görünce başkent ekibi ikinci yarıda 10 kişi mücadele etti.
Bu sonuçla 45 puana yükselen Atakaş Hatayspor 5. sıraya yükselirken, 20 puanda kalan MKE Ankaragücü son sırada yer aldı.