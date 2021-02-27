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HABER /  POLİTİKA

CHP PM'de istifa depremi! 13.347 kişi istifa ettiği ortaya çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Yargıtay'dan gelen istifa sayılarını açıkladı. PM'de yaptığı konuşmada Salıcı, son 45 günde 13.347 kişinin CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

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CHP Parti Meclisi (PM) bugün online toplandı. Basına kapalı yapılan toplantıda, Genel Başkan Yardımcısı Salıcı'nın verdiği rakamlar şaşkınlık yarattı. CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Yargıtay'dan gelen istifa sayılarını açıkladı.

"Son 45 günde 13.347 kişi partimizden istifa etti"

CHP'li Salıcı, "Yargıtay'dan gelen verilere göre, son 45 günde 13.347 kişi partimizden istifa etti" dedi. Salıcı "Yeni üye de yaptık" demesine rağmen, yeni üye sayısını açıklamadı.

Öte yandan, istifa eden üyelerin çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu öğrenildi.

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