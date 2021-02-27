Nagehan Alçı'dan 'yüz yüze eğitim' çıkışı: Artık yeter! Burası Afrika ülkesi mi?

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, yüz yüze eğitimle ilgili valiliklerden gelen açıklamalara sert tepki gösterdi. Alçı, "Artık yeter! Burası Afrika ülkesi mi?" diye yazdı.

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Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, 'Okullar nihayet açılıyor... Bunun artık geri dönüşü olmamalı' başlıklı yazısında koronavirüs pandemisi sürecinde uzaktan devam eden eğitim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. "2 gün asla kafi değil. En kısa sürede bu, 5 güne çıkarılmalı." diyen Alçı, "Dünyanın okul kapama şampiyonu olduk, bravo bize." eleştirisini yöneltti.

"Dünyanın okul kapama şampiyonu olduk, bravo bize"

Alçı, şöyle devam etti: İnşallah pazartesiden itibaren çocukların içine düştükleri kabus artık kademeli olarak biter. Pandeminin seyrine göre pamuk ipliğine bağlı bir açılma bu saatten sonra hakikaten telafisi imkansız zararlara yol açar. Bunun artık geri dönüşünün olmaması gerekir. Dünyanın okul kapama şampiyonu olduk, bravo bize.

"Artık yeter! Burası Afrika ülkesi mi?"

Nagehan Alçı, valiliklerden gelen açıklamalar sonrası ise kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu. Alçı, "Artık yeter! Burası Afrika ülkesi mi? Haftalar öncesinden 1 Mart’ta ilkokullar açılıyor dendi şimdi açılmıyor pazartesi günkü toplantıya göre karar vereceğiz deniyor... Çocukları mahvettiniz!" dedi.