BIST 1.471
DOLAR 7,42
EURO 8,97
ALTIN 412,30
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Makineli tüfek SAR 762 MT testleri geçti! Müthiş özellikleri var

Sarsılmaz Silah Sanayi’de üretilen makineli tüfek SAR 762 MT, testleri geçti ve seri üretime hazır hale geldi. 12 kilogram ağırlığında olan makineli tüfek SAR 762 MT, 1.200 metre menzile sahip.

Abone ol

SAR 762 MT'yi 4 farklı tip olarak üreteceklerini aktaran Sarsılmaz Silah Sanayi’nin Fabrikadan Sorumlu Teknik Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kızıltan, "Bunlar hem piyade olarak hem de araç üstü olarak kullanılacak. En önemli özelliklerinden biri de hızlı değiştirilebilir namlusudur. Böylelikle daha fazla atış yapabilme özelliğine sahip olacaktır" bilgilerini paylaştı.

"Tasarım doğrulama testlerini tamamladık"

Savunma Sanayi Başkanlığı'nın kendilerine verdiği iki önemli projeye değinen Kızıltan, "Bunlardan biri 7,62 makineli tüfek ikincisi de 12,10 uçaksavar. 7,62 makineli tüfeğin tasarım doğrulama testlerini tamamladık. Peşinden kalifikasyon testleri ise tamamlanmak üzere ve seri imalatına geçtik. İlk partiyi de önümüzdeki ay içinde ordumuza teslim edeceğiz" dedi.

"İhtiyaçları karşılayacak"

Kızıltan, ayrıca, "SAR 762 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Jandarma Genel Komutanlığı'nın, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Ülke savunmasında çok önemli bir yer tutacaktır. Ayrıca yurt dışı bağımlılığını tamamen ortadan kaldıracaktır" ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır'da kısıtlamalar kalkacak mı? İşte o illerin listesi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yerli ve milli makineli tüfek 'SAR 762 MT' güvenlik güçlerinin destekçisi olacak
Fatih Altaylı'dan 'Kanal İstanbu'l için referandum çağrısı: Halk 'Hayır' ya da 'Evet' der
MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın programı belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
Adana'da genç kız otomobiliyle su kanalına uçtu
Azerbaycan Milli Piyangosu'nu Yıldırım Demirören aldı
İngiltere’de İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bomba bulundu
İbrahim Kalın'dan 28 Şubat açıklaması! Ülkenin ekonomik, siyasi enerjisini heba etmiştir
Erdoğan'dan merhum başbakanlardan 'Erbakan' paylaşımı
Bebeklerde ateş sınırı! Çocuk normal ateşi kaç olmalı bebeklerde havalenin belirtileri
Yorumlar