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HABER /  EKONOMİ

Azerbaycan Milli Piyangosu'nu Yıldırım Demirören aldı

Türkiye'de Milli Piyango idaresini elinde bulunduran Demirören Holding, Azerbaycan Milli Piyangosu, Azerlotereya yönetimini de devraldı.

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Azerbaycan'ın şans oyunları kuruluşu olan Azerlotereya, bugün Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı ile atılan imzalar sonucu Demirören Holding'e devredildi.

Azerbaycanlı yetkililer ile Demirören Holding arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 yıl boyunca Azerbaycan'daki şans oyunlarını Demirören Holding gerçekleştirecek.

"Çok mutluyuz"
İmza töreninde konuşan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, "Türkiye'nin en büyük medya gruplarından biriyiz. Şans oyunlarında ise dünyanın büyük şirketlerinden biriyiz. Bu alandaki tecrübemizi Azerbaycan'a aktaracak olmaktan mutluyuz. Bu sayede binlerce kişiye iş imkanı sunacağız. Ayrıca bu alandaki tecrübemizi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin şans oyunları sektörüne aktaracak olmaktan da kıvanç duyuyoruz. Bu anlaşmanın ilk yatırımımız olduğunu, bundan sonrada Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yatırımlar yapmak istediğimizi beyan etmek isterim" ifadelerini kullandı.

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