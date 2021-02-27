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Kovid-19 aşısı öncesi ağrı kesici uyarısı! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Levent Akın’dan önemli açıklama

Demirören Haber Ajansı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, “Antienflamatuar” özelliği bulunan ağrı kesicilerin kullanılmaması gerektiğini belirten Akın, “Bu ilaçlar bir miktar bağışıklık yanıtını azaltabilir” dedi.

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Birçok ülkede başta yaşlı ve sağlık çalışanları olmak üzere yüz binlerce kişi Kovid-19 aşısı olmaya başladı. Bazı bilim insanları ise günlük hayatta sıklıkla kullanılan ağrı kesicilerin aşının etkisini azaltabileceğini yönünde açıklamalarda bulundu.

Bazı ağrı kesicilerin, bağışıklık yanıtını azaltabildiğini ifade eden Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Levent Akın, “Dünyada çok çeşitli ağrı kesiciler var. Bu ağrı kesicilerin bir kısmı doğrudan beyinde ağrı merkezini etkiliyor. Bazıları ağrıya neden olan iltihabi durumu engelliyor. Bazı ağrı kesiciler de bağışıklık maddelerinin, bölgeye gelmesini azaltıyor. Bunlar bağışıklığı azaltıyor” diye konuştu.

"Aşı olacak kişiler hekime danışsın"

Kovid-19 aşısı yaptıran kişilerin hekim kontrolünde ağrı kesici kullanması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Levent Akın, şu uyarılarda bulundu:

“Koronavirüs aşısı sonrası kişilerin hangi ağrı kesicileri kullanacaklarına dair öneriler veriliyor. Kişilerin buna sıkı sıkıya uymaları gerekiyor. Bizim “antienflamatuar” dediğimiz ilaçlar bir miktar bağışıklık yanıtını azaltabilir. O nedenle “antienflamatuar” özelliği olmayan, sadece ağrı kesici özelliği bulunan maddeleri kullanmalarını öneriyoruz. Aşı olan kişiler kolunda ya da vücudunda ağrı ve halsizlik gibi durumları hissettiği zaman hastanede aşıyı uygulayan hemşire ya da hekime danışsınlar” uyarısında bulundu. Aşı konusunda halka yönelik belgeler hazırladıklarını anlatan Prof. Dr. Akın, “Bununla ilgili bilgiler Sağlık Bakanlığı’nın korona ile ilgili sayfasında var. Belki bu broşürleri aşı olan kişilere de vermemiz gerekecektir. Tüm ağrı kesicileri bağışıklığı baskılamıyor.”

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