BIST 1.471
DOLAR 7,42
EURO 8,97
ALTIN 412,30
HABER /  DÜNYA

Biden: İran'a 'cezasız kalacak şekilde hareket edemezsiniz, dikkatli olun' dedik

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye topraklarını hedef alan hava saldırısının 'İran'a mesaj' niteliğinde olduğunu belirterek, "Onlara 'cezasız kalacak şekilde hareket edemezsiniz, dikkat olun' dedik" ifadelerini kullandı.

Abone ol

ABD Başkanı Joe Biden, düzenlediği basın toplantısında dün Surily-Irak sınırında düzenlenen hava saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. İlgili soruya yanıt veren Biden, saldırının İran'a mesaj niteliğinde olduğunu kaydederek, "Onlara 'cezasız kalacak şekilde hareket edemezsiniz, dikkatli olun' mesajı verdik" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı'nın açıklaması, Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) saldırıyı üstlendiği ve detaylandırdığı açıklamanın ardından geldi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, açıklamasında ABD güçlerinin dün Suriye'nin El Bukemal sınır kentinde düzenlediği saldırıda 'İran destekli milislere ait' olduğunu öne sürdüğü 9 binanın tamamen yok edildiğini, 2 binanın ise kullanılamaz hale getirildiğini kaydetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Sancaktepe’de 13 yaşındaki çocuk intihar etti geriye veda mektubu bıraktı
İkinci el araç satışında kritik karar! Araç sahibi bilse de bilmese de sorumlu tutuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi tüm Türkiye'de olacak ayrıntılar belli oldu
Trakya'da alarm! Buğday tarlalarında ağır metal izi
Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman: Türkiye'nin bu yaptığını asla unutamayız
Dolar neden şahlandı? Ekonomist Mahfi Eğilmez açıkladı
Aksaray'da kısıtlamayı delip maskesiz yakalandılar çekirdek çitliyorduk
İstanbul Valiliği'nden okulların açılmasına ilişkin önemli açıklama
Yunanistan, Türkiye sınırlarındaki "Limoniye'yi işgal etti" iddiası
Adana'da kardeş katili 5 yıl sonra yakalandı
Yorumlar