BIST 1.471
DOLAR 7,42
EURO 8,97
ALTIN 412,30
HABER /  GÜNCEL

Ahmet Hakan'dan Ak Partiye 'kongre' tepkisi! Esnafı çileden çıkarıyor

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında AK Parti Hatay İl Kongresinde çekilen halaya tepki gösterdi.

Abone ol

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısında,  AK Parti Hatay İl Kongresindeki ‘lebaleb’ manzaralara tepki gösterdi.

11 Şubat’ta gerçekleştirilen AK Parti Hatay İl Gençlik Kolları 6. Olağan kongresinde partililerin kapalı mekanda bir araya geldiği, pandemi kurallarına dikkat etmediği, şarkılar söylediği, davullar eşliğinde birbirlerini omuzlarına alarak oyun oynadığı anlar yaşamış ve bu görüntüler sosyal medyada yankı uyandırmıştı.

Bu konuyu ele alan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Parti kongrelerinde çekilen halaylar. Yasaklar nedeniyle bunalmış vatandaşı öfkelendiriyor. İş yerlerini açamayan esnafı çileden çıkarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İşte, Ahmet Hakan'ın dikkat çeken o yazısı;

Parti kongrelerinde çekilen halaylar

Yasaklar nedeniyle bunalmış vatandaşı öfkelendiriyor.
- İşyerlerini açamayan esnafı çileden çıkarıyor.

- Muhalefetin eline muazzam bir koz veriyor.

-  Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını etkisiz hale getiriyor.

- Kapanmaya yönelik öfkeyi çoğaltıyor.

- Restoran ve kafelere gidemeyenleri sinirlendiriyor.

- İktidar yetkililerini argümansız bırakıyor.

- “Kuralı koyan uymuyor, ben niye uyayım” duygusu yayıyor.

- Vaka sayısının düşmemesine gerekçe oluşturuyor.

- İşin ciddiyetine çok ama çok ağır darbe vuruyor.

- “Vatandaşa yasak, partiye serbest” izlenimi veriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman: Türkiye'nin bu yaptığını asla unutamayız
Dolar neden şahlandı? Ekonomist Mahfi Eğilmez açıkladı
İstanbul Valiliği'nden okulların açılmasına ilişkin önemli açıklama
Yunanistan, Türkiye sınırlarındaki "Limoniye'yi işgal etti" iddiası
MHP'den Doğu Perinçek'e yanıt çay içmemiz bile mümkün değil
Davutoğlu 'HDP kapatılmalı' tartışmasında görüşünü açıkladı: Partilerin kapatılmasına karşıyım
Muğla'da kendisini ağaca iple astı son anda kurtarıldı
Gümüşhane'de 4 gündür kayıp adam sulama rögarında ölü bulundu
Bakan Süyleyman Soylu: Uyuşturucu meselesini annelerle çözeceğiz
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş talimat verdi: Umre Dairesi’ne ‘Kudüs’ de eklendi
Yorumlar 3 yorum