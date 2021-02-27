Ahmet Hakan'dan Ak Partiye 'kongre' tepkisi! Esnafı çileden çıkarıyor

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında AK Parti Hatay İl Kongresinde çekilen halaya tepki gösterdi.

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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısında, AK Parti Hatay İl Kongresindeki ‘lebaleb’ manzaralara tepki gösterdi.

11 Şubat’ta gerçekleştirilen AK Parti Hatay İl Gençlik Kolları 6. Olağan kongresinde partililerin kapalı mekanda bir araya geldiği, pandemi kurallarına dikkat etmediği, şarkılar söylediği, davullar eşliğinde birbirlerini omuzlarına alarak oyun oynadığı anlar yaşamış ve bu görüntüler sosyal medyada yankı uyandırmıştı.

Bu konuyu ele alan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Parti kongrelerinde çekilen halaylar. Yasaklar nedeniyle bunalmış vatandaşı öfkelendiriyor. İş yerlerini açamayan esnafı çileden çıkarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İşte, Ahmet Hakan'ın dikkat çeken o yazısı;

Parti kongrelerinde çekilen halaylar

Yasaklar nedeniyle bunalmış vatandaşı öfkelendiriyor.

- İşyerlerini açamayan esnafı çileden çıkarıyor.

- Muhalefetin eline muazzam bir koz veriyor.

- Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını etkisiz hale getiriyor.

- Kapanmaya yönelik öfkeyi çoğaltıyor.

- Restoran ve kafelere gidemeyenleri sinirlendiriyor.

- İktidar yetkililerini argümansız bırakıyor.

- “Kuralı koyan uymuyor, ben niye uyayım” duygusu yayıyor.

- Vaka sayısının düşmemesine gerekçe oluşturuyor.

- İşin ciddiyetine çok ama çok ağır darbe vuruyor.

- “Vatandaşa yasak, partiye serbest” izlenimi veriyor.