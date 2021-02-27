Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş talimat verdi: Umre Dairesi’ne ‘Kudüs’ de eklendi

Diyanet, “Umre Hizmetleri Daire Başkanlığı”nın adını “Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığı” olarak değiştirdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın talimatıyla gelen bu değişiklik Kudüs duyarlılığı için sembolik bir anlam taşıyor.

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Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda farkındalığı ve Kudüs ziyaretlerine katılımı arttırmak için 2015 yılından itibaren düzenlenen Kudüs ve Kudüs bağlantılı umre turları artık Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kudüs ziyaretlerine katılacaklar için özel Kudüs Rehberi de hazırladı. Rehberde, Kudüs’ün tarihi ve ziyaret edilecek önemli yerlerle ilgili bilgilere yer verildi.

Önemli noktalara ziyaret

Salgın sonrası devam edecek turlarda vatandaşlar, başta Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa, Kudüs ve Mescid-i Aksa hareminin sembolü olan Kubbetü’s Sahra Camii olmak üzere El-Halil, Beytüllahim ve Yafa şehirlerini ziyaret edebilecek.

Ayrıca vatandaşlar, Hazreti Selman-ı Farisi’nin Makamı, Hazreti Rabiatü’l Adeviyye’nin kabri, Meryem Ana Türbesi, Hazreti Ömer ve Mahmudiye Camii, Deniz Mescidi, Hazreti Davut’un kabri, Lut Gölü, Hazreti Musa’nın Makamı ve Külliyesi ile Sultan 2’nci Abdulhamit’in tahta çıkışının yirmi beşinci yılı anısına 1901’de inşa edilen saat kulesi de ziyaret edilecek noktalar arasında.