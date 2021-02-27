Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nden önemli uyarı

ADIYAMAN Emniyet Müdürlüğü siber suçlara karşı vatandaşları afişler ile uyarıyor.

Abone ol

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bilbord ve raketlerle vatandaşları uyardı. siber zorbalık, güvenli internet, güçlü şifre ve çevrim içi dolandırıcılık gibi uyarıcı afişler Adıyaman’ın bir çok yerinde bilbord ve raketlere asıldı.

Emniyet Müdürlüğü, gelişen teknoloji ve dijital dünyada vatandaşların daha dikkatli olmaları hususunda bilgilendirme çalışmalarına devam edileceğini ifade etti.