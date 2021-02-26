ABD, Cemal Kaşıkçı raporunu yayınladı: Cinayetin talimatını Suudi Prens verdi

ABD istihbarat raporunda, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onaylayan kişinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu belirtildi.

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ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), 2018 yılında hazırlanan ancak Donald Trump yönetiminin kamuya açıklamadığı "Kaşıkçı istihbarat değerlendirme raporunu" yayımladı.

Başta Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) olmak üzere ilgili istihbarat kurumlarının katkıda bulunduğu raporda, Kaşıkçı cinayetini onaylayan kişinin Veliaht Prens olduğu belirtildi.

"Prens Selman talimat verdi"

Raporda, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Türkiye'nin İstanbul kentinde yakalanması ya da öldürülmesine yönelik operasyonu onayladığı sonucuna ulaştık." ifadesi yer aldı.

"Muhalifler susturuldu"

Ayrıca raporda, "Bu sonuca, Prens Muhammed bin Selman'ın, ülkede karar alma mekanizmalarını kontrol ettiği, cinayette Prens'in önemli bir danışmanının ve güvenlik ekibinin yer aldığı, Prens'in Kaşıkçı da dahil yurt dışındaki muhalifleri susturmak için şiddet içerikli adımlar attığı gerçeklerini baz alarak ulaştık" bilgisi verildi.

Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ı eleştiriyordu

El Kaide lideri Usame bin Ladin'le röportaj yapan Kaşıkçı, örgütün liderini anlatan yazılara imza atmıştı. Gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ı çok eleştiriyordu. ''Suudi Arabistan hiç bu kadar baskıcı olmamıştı'' diyen Kaşıkçı ''Orası bizim bildiğimiz ve yaşamak istediğimiz tek yuvamız ama yine de düşman olarak biliniyoruz'' ifadelerinin kullanmıştı.

Cemal Kaşıkçı ne zaman ve nerede öldürüldü?

Kaşıkçı, evlilik işlemleri için gerekli belgeleri almak üzere nişanlısı Hatice Cengiz ile saat 11.50'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi. Kaşıkçı'ya oldukça iyi muamele eden görevliler, evrakının öğlen vaktinde hazır olacağını söyledi ancak Kaşıkçı'ya o saatlerde Londra'ya uçağı olduğunu belirtmesi üzerine kendisine 2 Ekim Salı için randevu verildi. Başkonsolosluk'ta yaklaşık 1,5 saat geçiren Kaşıkçı, Londra'ya gitmek üzere ayrıldı. Başkonsolosluk görevlileri, Riyad'da cinayeti planlayan ekibe Kaşıkçı'nın başvurusunu ve tekrar geleceğini bildirdi. 2 Ekim 2018'de infaz timindekiler Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda toplandı. Başkonsolosluk, tüm çalışanlarını, izin verip binadan çıkarttı. İnfaz timi, Kaşıkçı gelmeden önce Başkonsolosluk içindeki kameraları bozdu.

Binaya girdikten sonra 7,5 dakika içinde

Kaşıkçı, binaya girdikten sonra 7,5 dakika içinde infaz timi tarafından boğularak öldürüldü. Delilleri yok etmek için gelen Kraliyet Adli Tıp Kurumu Başkanı Tubeyki, Kaşıkçı'nın bedenini profesyonel aletlerle parçaladı. Başkonsolosluk'ta araç hareketliliği gözlendi. Birkaç araç yerleşkeden çıktı ve şaşırtmalı şekilde farklı yönlere gitti. Hatice Cengiz, Başkonsolosluk görevlilerine nişanlısı Kaşıkçı'yı sordu. Görevliler, "O zaten çıkmış, burada beklemenize gerek yok" yanıtını verdi. Cengiz, endişe içinde AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay'ı ve Türk Arap Medya Derneği'ni aradı. İnfaz timi, Başkonsolosluğu gece yarısına kadar terk edip Türkiye'den ayrıldı.