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Konyaspor Gaziantep FK maçında gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maç 0-0 sonuçlandı. Gaziantep FK'nin 2 golü VAR kararının ardından iptal edildi. Konyaspor, bu sonuçla puanını 31 yaptı. Gaziantep FK ise puanını 40'a çıkardı.

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4. dakikada Vetrih taçtan gelen topu ceza sahası içindeki Dicko'ya indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından elle müdahale gerekçesiyle gol iptal edildi.

18. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Maxim'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Eray Birniçan'dan oyun alanına döndü.

30. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Jevtovic'in gelişine vurduğu meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

37. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mirallas'ın altıpas üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

50. dakikada Skubic'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'ten oyun alanına döndü.

57. dakikada Mirallas'ın ceza sahası çizgisine yakın noktadan sert şutu üst direkten döndü.

73. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hadziahmetovic'in sert şutunda top defanstan döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Sekidika'nın vuruşunda meşin yuvarlak tekrar savunmaya çarparak tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Konyaspor: 0 - 0 :Gaziantep FK

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Samet Çiçek 

Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic, Diamonde, Sekidika (Dk. 82 Daci), Milosevic (Dk. 65 Hadziahmetovic), Rahmanovic (Dk.46 Miya), Cikalleshi

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Miranda (Dk. 74 Ertuğrul Ersoy), Alin Tosca, Morais (Dk. 74 Güray Vural), Vetrih, Sousa, Maxim (Dk 79 Enver Cenk Şahin), Mirallas (Dk. 79 Bilal Beşikçioğlu), Dicko (Dk. 83 Kenan Özer)

Sarı kartlar: Dk. 14 Rahmanovic, Dk. 48 Diomande (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 42 Miranda, Dk. 54 Dicko (Gaziantep FK)

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