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Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik kilit yoğunluk yüzde 71'i gördü

İSTANBUL'da kısıtlama öncesi yine trafik yoğunluğu yaşanıyor. Saat 16.50 itibarıyla yoğunluk yüzde 71'e çıktı. Yoğunluğun en çok olduğu yerlerden biri Fatih Aksaray...

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Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak. Kısıtlama öncesinde Fatih Aksaray'da trafik ve toplu taşımada yoğunluk yaşandı. Saat 16.00'dan itibaren başlayan yoğunluk nedeniyle tramvay ve otobüs duraklarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

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