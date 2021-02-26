Kolik nedir bebekler sürekli ağlıyor günde 3 saati geçiyorsa kolik olabilir

Kolik bebeğin normalin dışında olarak nitelenen uzun süreli ve yoğun almama durumuna denir. Günde üç veya daha fazla saat ağlama durumunda kolik bebek tanısı konulabilir. Kolik bebeklerde özellikle 6 haftalıkken zirve yapar. Kolik durumu bebekler 3 ile 4 aylık olduğunda azalır.

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Sağlıklı bebeklerde sık aralıklarla, uzun süreli ve yoğun görülen ağlama veya huzursuzluk durumuna kolik adı verilir. Kolik bebeklerde ataklar genellikle bebek yaklaşık 6 haftalıkken zirve yapar ve bebeğin 3 ila 4 aylık olmasıyla birlikte önemli önemli ölçüde azalır. Her ne kadar kolik bebekte görülen aşırı ağlama zamanla düzelse dahi, kolik tedavisi yeni doğanın bakımına ağır bir yük ekler. Kolik, ebeveynler için özellikle sıkıntılı ve zor bir durum olabilir çünkü hem bebekteki sıkıntının kendi kendilerine tespit edebilecekleri bir nedeni genellikle yoktur hem de bebekle ilgilenmek bir rahatlama sağlamayabilir.

Bebeklerde kolik neden olur? : Kolik bebek sendromunun asıl nedeni ne yazık ki henüz kesin olarak belirlenememiştir. Üzerinde araştırma gerçekleştirilen bir dizi neden olsa dahi, neden doğumdan sonra ilk ayın sonuna doğru başladığı, bebekler arasında durumun neden farklılık gösterdiği, atakların neden genellikle günün belirli saatlerinde olduğu, ve neden zamanla kendi kendine çözüldüğü gibi sorulara henüz kesin yanıt bulamamıştır. Ancak kolik bebeğe katkıda bulduğu keşfedilen bir kaç faktör vardır. Koliğe neden olduğu keşfedilen faktörler arasında tam olarak gelişmemiş sindirim sistemi, sindirim sistemindeki sağlıklı bakterilerin dengesizliği, aşırı besleme, yetersiz besleme, nadiren geğirme, gıda alerjileri veya intoleransları, çocukluk çağı migreninin erken bir formu, aile içinde stres veya kaygı bulunmaktadır.

Bebeğin sürekli ağlaması sorun yaratır mı?

Kolik, şayet altında yatan ciddi bir sağlık sorunu yoksa, bir çocuk için kısa veya uzun vadeli tıbbi sorunlara neden olmaz. Ancak kolik ebeveynler için streslidir. Yapılan araştırmalar kolik bebeği olan ebeveynlerde başta annelerde doğum sonrası depresyon riskinde artış olmak üzere emzirmenin erken kesilmesi, bitkinlik, çaresizlik veya öfke duyguları gibi çeşitli sorunların gelişmesi riskinin daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.

Bebeklerde kolik belirtileri? Bebekler normalde ne kadar ağlar

Normal şartlar altında, özellikle ilk üç ayda bebeklerde huzursuzluk ve ağlama görülmesi normaldir. Ancak bir bebek için normal ağlamanın aralığını belirlemek zordur. Genel olarak üç veya daha fazla hafta boyunca, haftada üç veya daha fazla günde üç veya daha fazla saat ağlama durumunda kolik bebek tanısı konulabilir.

*Kolik bebeğin belirtileri ve semptomları genel olarak ağlama ve huzursuzluk şeklindedir. Kolik ağlaması daha çok çığlık atma veya ağrı ifadesi gibi görülebilen yoğun ağlama atakları şeklinde gerçekleşir. Bu ağlama açlığı ifade etmek için veya bez değiştirme ihtiyacının ifade edilmesinin aksine, görünürde bir sebep olmadan gerçekleşir. Ağlamanın yavaşlamasından sonra bile bebekte huzursuzluk ve rahatsızlık belirtileri devam eder.

*Kolik atakları genellikle akşam saatlerinde gerçekleşir ve zamanlaması genel olarak tahmin edilebilir. Bazı kolik vakalarında bebek gazını çıkardıktan veya tuvaletini yaptıktan sonra semptomlarında rahatlama olabilir. Tıp uzmanları bu gazın muhtemelen ağlama sırasında yutulan fazla havadan kaynaklandığını düşünmektedir.

*Aşırı, teselli edilemez ağlama ağrıya veya rahatsızlığa neden olan bir hastalığın göstergesi olabilir. Eğer yenidoğanda aşırı ağlama veya diğer kolik belirtileri ile semptomlarının varlığı gözlemlenirse, tıbbi yardım için bir hekime başvurulması gerekir.