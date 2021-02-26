TDH Genel Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den 'CHP oylarını bölüyor' iddiasına yanıt

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP'nin oylarını böldüğü iddiasıyla ilgili farklı bir siyasi parti olduklarını belirterek, "Ankara'ya vatan sofrası, demokrasi sofrası kurmaya gidiyoruz. " dedi.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Antalya'daki bir otelde partililer ve gazetecilerle bir araya geldi.

Partisinin Atatürk'ün değerlerini savunan, cumhuriyet ilkelerini koruyan, inançlara saygılı laikliği yaşatan, üretimi destekleyen, alın teri ve emeği koruyan, "hudut ve bayrak birliği" diyen bir parti olduğunu vurgulayan Sarıgül, siyasette nezaket ve zarafeti elden bırakmayacaklarını, önceliklerinin insan, ilkelerinin ise adalet olduğunu kaydetti.

Davalarının Türkiye'de sosyal adalet içinde kalkınmayı sağlamak olduğunu ifade eden Sarıgül, "Toplumun sorunlarına çözüm bulmak istiyoruz. Bütün engelleri aşacak teşkilatın çalışması ile başarıya ulaşacağız. Önce muhalefetin birinci partisi ardından da iktidar olacağız. Görüşü ve inancı ne olursa olsun herkese kapımız açık." dedi.

"Kılıçdaroğlu'nun başımın üzerinde yeri vardır"

Mustafa Sarıgül, Antalya'da partisinin il başkanlığı binasının açılışını da yaptı.

Burada da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarıgül, erken seçim iddialarına ilişkin, "Türkiye'de olağanüstü şartlar yoksa seçimlerin normal zamanında yapılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, "Eski partiniz CHP'nin oylarını böleceğiniz yönünde bir görüş hakim, ne söylemek istersiniz?" sorusuna Sarıgül, şu yanıtı verdi:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başımın üzerinde yeri vardır. Farklı bir siyasi partiyiz. Sol parti değiliz. Sağ parti de değiliz. 'Türkiye'yi nasıl kucaklayabiliriz?' diye bir analiz, değerlendirme yaptık. Türkiye'de büyük bir vatan sofrası kurmak istiyoruz. Ankara'ya kimsenin sofrasına oturmaya, kimsenin sofrasından pay almaya gitmiyoruz. Ankara'ya vatan sofrası, demokrasi sofrası kurmaya gidiyoruz. Siyasi partilere saygı ve sevgimiz sonsuzdur. Geçmişte görev yaptığım partiler baş tacıdır."