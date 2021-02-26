Konya'da intikam için 5 yıl izini sürdü! Bulunca da kurşunladı

KONYA'da 3 çocuk babası C.U., 5 yıl önce evinin önünde B.U.’nun silahlı saldırısına uğradı. Aylarca tedavi gören C.U.; intikam için izini sürdüğü adamı, iş yerini bularak müşterilerinin yanında kurşunladı.

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Olay, Konya'nın merkez Karatay ilçesinde bulunan Oto Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. HaberTürk'ün haberine göre; 3 çocuk babası C.U. (38),5 yıl önce evinin yakınlarında B.U.'nun silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden C.U., 3 ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

İzini buldu!

Aradan geçen 5 yılda C.U., kendisini vuran B.U.'nun yerini belirlemeye çalıştı. Sonunda B.U.'nun Konya Oto Galericiler Sitesi'ndeki bir araç alım satım dükkanında çalıştığını öğrenen C.U. sabah saatlerinde iş yerinin yakınlarında beklemeye başladı.

Yaklaşıp ateşledi

B.U.'nun öğle vakti iş yerine geldiğini gören C.U., bir müşteriye araç gösterdiği sırada şahsa yaklaşarak silahını ateşledi. Araç alımı için orada bulunan müşteriler silah sesleri ile aracın öbür tarafına kaçtı.

Hastanede tedavi altında

Kalçasına ve ayağına isabet eden kurşunlarla yaralanan B.U. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayın ardından kaçan C.U.’nun yakalanması için çalışma başlattı.