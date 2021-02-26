Hatay'da babasından öğrendi eşiyle yapıyor! Türkiye'den sipariş yağıyor
HATAY'da Özcan Kaya (42), babasından öğrenip başladığı üretimi sürdürüyor. Defne yağı ve zeytinyağı kullanılarak üretilen sabunlar dört bir yana gönderiliyor.
Defne ilçesinde geleneksel yöntemlerle defne yağı ve zeytinyağı kullanarak sabun üretimi yapan Kaya ailesi, pandemiyle beraber artan siparişlere yetişmeye çalışıyor.
Günlük 500 kilo sabun üreten Kaya ailesi, vücudu virüslerden arındıran sabunun kilosunu 100 TL’ye satıyor.
Evlerinin bir bölümünü sabun üretimi için ayıran aile, geçimini bu şekilde sağlıyor.
Eşi ve oğlu ile beraber sabun ürettiği ve bu mesleği babasından öğrendiğini söyleyen Özcan Kaya, “Hem ilimizden hem de şehir dışından sabunlara yoğun talep var. Bu sabunların, vücuttaki virüsleri öldürücü özelliği var." dedi.