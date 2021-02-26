BIST 1.469
DOLAR 7,42
EURO 8,99
ALTIN 418,56
HABER /  FENERBAHÇE

Daum'dan Türkiye paylaşım: Bu kez 'çay' dedi!

Adı son günlerde Fenerbahçe ile anılan Christoph Daum'dan yeni bir paylaşım daha geldi. Daum hangi paylaşımı yaptı? İşte detaylar...

Abone ol

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve bu hafta Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe ile adı anılan Alman teknik adam Christoph Daum'dan yeni bir paylaşım geldi. 

Sarı-lacivertli takımda daha önce teknik direktörlük yapan ve şampiyonluklar yaşayan Daum ise "Türkiye benim ikinci vatanımdır" paylaşımı yapmıştı.

Daum'un bu paylaşımı, Alman teknik direktörün Fenerbahçe'nin başına geçeceği şeklinde algılanmıştı. Daum bugün yeni bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı, Türk bayrağının önünde otururken çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Çay zamanı" paylaşımında bulundu.

Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ta kupalar kazandı
Daum, Beşiktaş'ta 3 kupa kazandı. 1994 yılında Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kazanan Alman hoca, 1995'te ise Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Daum, Fenerbahçe'de ise 2004 ve 2005'te Süper Lig, 2009'da ise Türkiye Kupası şampiyonluğu tatmıştı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir Ayvalık Belediye Başkanı partisinden istifa etti! Bugünden itibaren...
HDP’li kadının Vanlı acılı annelere gülerek cevap vermesi pes dedirtti
Ahmet Davutoğlu’ndan Kanal İstanbul çıkışı: İşte hodri meydan, referandum yapılsın!
'Boğaz donacak' iddiasına hayret etti! Orhan Şen 'saçmalık' deyip soluğu yayında aldı
İzmir'de parkta tanışıp korkunç şekilde öldürdü! Meğer katil kızı...
CHP'li Milas Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda 2 tutuklama
Vergi borcunu ödeyecekler dikkat! Hafta sonu daireler açık olacak
Sivas'ta uyuduğu sırada başına geldi şoku atlatamadı! Sabah 8'de...
HDP'lilerden Nedim Şener ve Mehmet Özhaseki hakkında suç duyurusu
Terhisini aldıktan sonra Şanlıurfa'da kazada hayatını kaybeden gence veda edildi
Yorumlar 1 yorum