Daum'dan Türkiye paylaşım: Bu kez 'çay' dedi!

Adı son günlerde Fenerbahçe ile anılan Christoph Daum'dan yeni bir paylaşım daha geldi. Daum hangi paylaşımı yaptı? İşte detaylar...

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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve bu hafta Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe ile adı anılan Alman teknik adam Christoph Daum'dan yeni bir paylaşım geldi.

Sarı-lacivertli takımda daha önce teknik direktörlük yapan ve şampiyonluklar yaşayan Daum ise "Türkiye benim ikinci vatanımdır" paylaşımı yapmıştı.

Daum'un bu paylaşımı, Alman teknik direktörün Fenerbahçe'nin başına geçeceği şeklinde algılanmıştı. Daum bugün yeni bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı, Türk bayrağının önünde otururken çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Çay zamanı" paylaşımında bulundu.

Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ta kupalar kazandı

Daum, Beşiktaş'ta 3 kupa kazandı. 1994 yılında Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kazanan Alman hoca, 1995'te ise Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Daum, Fenerbahçe'de ise 2004 ve 2005'te Süper Lig, 2009'da ise Türkiye Kupası şampiyonluğu tatmıştı.