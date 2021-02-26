HDP'lilerden Nedim Şener ve Mehmet Özhaseki hakkında suç duyurusu

HDP Mamak İlçe Örgütü, Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki hakkında HDP seçmenlerine hakaret ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

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HDP, partinin resmi internet sitesinde iki dilekçe örneği paylaşarak tabanını köşe yazarı Nedim Şener ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki hakkında suç duyurusunda bulunmaya çağırdı. HDP Mamak İlçe Örgütü üyeleri de partinin çağrısına uyarak HDP seçmenlerine hakaret ettikleri gerekçesiyle Şener ve Özhaseki hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

"HDP'ye oy veren, PKK'nın kalaşnikof kurşunudur"

Hürriyet yazarı Nedim Şener, 20 Şubat’ta CNN Türk’te yayımlanan Tarafsız Bölge programında "PKK terör örgütünün siyasi ayağı HDP'dir. HDP ile kim iş birliği yaparsa o çamur üzerine bulaşır. O çamur, o kan üzerine bulaşır. Nettir. Bu kadar. Hiç tartışmıyorum. HDP'ye oy veren, PKK'nın kalaşnikof kurşunudur, neyse" ifadelerini kullanmıştı.

Nedim Şener, çok tepki çeken bu ifadelerinin ardından birkaç gün sonra köşesinde yer alan yazısında da "HDP’ye oy vermenin 'yurttaşlık bilinci ile bağdaşmayacağını' söylemişti.

"Lanet olsun onların oylarına"

AK Partili Özhaseki ise 20 Şubat’ta Kayseri’de yaptığı konuşmada HDP için "Lanet olsun onların oylarına. Allah belasını versin onların oylarının” demişti. Özhaseki, tepki çeken bu sözleri için daha sonra "Benim seçmeni lanetlemem gibi bir şey asla söz konusu olamaz. Milli İrade‘ye yürekten bağlı biri olarak; seçmen kardeşlerimin her bir oyunun kutsal olduğuna inanıyorum" açıklaması yapmıştı.