BIST 1.469
DOLAR 7,42
EURO 8,99
ALTIN 418,56
HABER /  YEREL

Erzurum'da öğretmenlere CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

Erzurum'da İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kırsal mahallelerdeki okullarda görev yapan öğretmenlerle CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı. 

Abone ol

Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz, Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesinde aşı oldu. Kaygusuz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 haftadır köylerdeki 32 bin öğrencinin yüz yüze eğitime başladığını anımsattı.

Erzurum'daki köy okullarında görevli öğretmenlerin en hızlı şekilde aşılarını yaptıracaklarını ifade eden Kaygusuz, "Erzurum'da köy okullarında öğrencilere hizmet veren 3 bin 150 öğretmen, Sağlık Bakanlığınca aşı programına alındı. 1 Mart'tan sonra ilimizde 1-2-3 4. sınıf  ve 8 ile 12. sınıf kademelerindeki öğrencilerimiz yüz yüze eğitime başlayacak. 1 Mart'tan sonra da yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerin aşıları yapılacak." dedi. 

Kaygusuz, kentte 11 bin 500 öğretmen olduğunu belirterek, bugün itibarıyla aşı için 3 bin 150 öğretmenin tanımladığını aktardı. 

"Öğretmenlerin de aşılanmasıyla okullarımız daha güvenli olacak"

Okullarda salgınla ilgili tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Kaygusuz, şunları kaydetti:

"Sanayi ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa çalışmasıyla okullardaki hijyen şartlarının iyileşmesine yönelik yaklaşık 150 kriterden oluşan kılavuz yayınlanmıştı. Bu kılavuzdaki kriterleri bütün okullarımızda hemen hemen sağladık. Erzurum'da 1139 okuldan 1055'i bu kılavuz doğrultusunda hijyen şartlarını sağladılar. Bütün okullara hemen hemen  "Okulum Temiz" sertifikası vermiş olduk. Öğretmenlerin de aşılanmasıyla okullarımız daha güvenli olacak. "

Aşı olan öğretmenlerden Tuba Onay da tüm öğretmenlerin aşı olmasını beklediklerini ifade ederek, "Aşı uygulamasında taşın altına elimizi koyarak ilk aşımızı Milli Eğitim Müdürümüz ile yaptırmanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'da feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Ayakları kırıldı
Abdullah Avcı ve Erol Bulut oyuncularla görüştü! O isme özel markaj
Necmettin Erbakan ölümünün 10. yıl dönümünde mezarı başında anıldı
Antalya'daki feci olay! Gülperi'nin intiharında sevgilisinin cezası belli oldu
Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci duyurdu 100 km olan uzay sınırını aştık
İnsanlık nesli büyük tehlikede! 2045 yılında sayısı 0 olacak
Çin'in kuzeybatısında 3 bin 500 antik mezar bulundu
Karadeniz kırmızı alarm veriyor! 19 yerleşim yeri karantinada
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu
Karısını öldüren kocadan kan donduran savunma: Kıskanmak suçsa suç işliyorum
Yorumlar