İYİ Parti'de 'yeni parti' sancısı! Ümit Özdağ'ın partisinin kurucular kurulu belli oldu

İYİ Parti'nin Ümit Özdağ sanısı dinmiyor. İhraç edilip geri dönen Ümit Özdağ, yeni parti kurmak için harekete geçti. Temmuz ayına yetişmesi beklenen partinin kurucular kurulu da şekillendi. Özdağ ve İsmail Koncuk, İYİ Parti'nin içindeki birçok isimle temas kurdu.

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İYİ Parti'de Ümit Özdağ yeni bir parti kurmak için kolları sıvadı. Parti içindeki sancı giderek artıyor. Parti içinde Milliyetçi görüşü savunan ve parti içinde bu görüşün sindirildiğini, Atatürkçü tutumdan uzaklaşıldığını savunan bazı vekillerin rahatsızlığı biliniyor. Bu nedenle daha önce İsmail Ok, İsmail Koncuk ve Tuğba Vural Çokal sert sözlerle partiden istifa etmişti.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partinin HDP, CHP ve Saadet Partisi ile gizli anayasa çalışması yapmasından rahatsız olduğunu açıklamış, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun ise 'FETÖ'cü' olduğunu iddia etmişti. Gelişmeler sonrası Özdağ ihraç edilirken, mahkeme kararı reddetmiş, Özdağ partiye dönmüştü.

Yeni parti için kolları sıvadılar

Parti yönetimi ile karşılıklı kılıçları çeken Özdağ ile daha önce istifa eden İsmail Koncuk'un yeni bir parti için kolları sıvadığı biliniyor. İsmail Koncuk, "Ümit Özdağ ile yeni bir parti kuracağız" açıklaması yaptı. Özdağ ve Koncuk parti içindeki kritik isimlerle görüşmeler gerçekleştirirken, kurucular kurulunun da şekillendiği öğrenildi.

İYİ Parti içinde çok sayıda kişi var

Özdağ ve Koncuk'un kuracağı partinin Temmuz ayına yetişmesi planlanıyor. İsmail Koncuk, İYİ Parti içinde çok sayıda ismin kendileriyle birlikte hareket ettiğini söyledi. İYİ Parti'yi bölmeye çalıştıklarına yönelik söylemlere de yanıt veren Koncuk, "Biz İYİ Parti'ye karşı kurulmuş bir siyasi parti değiliz" dedi.