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Emre Belözoğlu: Trabzonspor karşısında gereğini yapın

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçı öncesinde futbolcularla konuşma gerçekleştirdi.

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Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin heyecanı her geçen gün artıyor. İki takım da ligin kaderine etki edecek mücadele için hazırlıklarını sürdürüyor. Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun, takımın tecrübeli isimleriyle birlikte futbolculara bir konuşma yaptığı belirtildi.

Belözoğlu, "Güçlü bir takımız. Ancak bu gücü bir türlü doğru şekilde kullanıp, sahaya yansıtamadık. Eğer bunu başarırsak, yenemeyeceğimiz takım yok. Trabzonspor karşısında bunu gösterebilirsiniz. Hepinizin üzerinde büyük bir sorumluluk var. Pazar günü sahaya çıkın ve gereğini yapın." ifadelerini kullandı.

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