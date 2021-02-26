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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Hocalı katliamı' mesajı: Kederini bir kez daha yürekten paylaşıyorum

CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Hocalı katliamının 29. yılında acısını ortak acı bildiğimiz dost ve kardeş Azerbaycan halkının kederini bir kez daha yürekten paylaşıyorum" açıklaması yaptı.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Hocalı katliamının 29'uncu yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı: Hocalı katliamının 29. yılında acısını ortak acı bildiğimiz dost ve kardeş Azerbaycan halkının kederini bir kez daha yürekten paylaşıyorum. Hocalı katliamında hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyor; tüm insanlık adına, aynı acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum.

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