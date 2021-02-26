Avrupa'dan Trump’ı iyileştiren Covid-19 kokteyline onay

Daha önce ABD eski Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde kullanılan monoklonal antikorlara dayalı ilaçların kullanılmasına Avrupa'dan onay çıktı.

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Avrupa ilaç düzenleme kurulu (EMA), Regeneron Pharmaceuticals tarafından geliştirilen antikor kokteylinin, oksijen desteğine ihtiyaç duymayan ve durumlarının kötüleşmesi riski yüksek olan Covid-19 hastalarını tedavi etmek için kullanılabileceğini söyledi. Antikor kokteyline daha önce İtalya ve Almanya onay vermişti.

Yüzde yüz 100 başarılı olduğu belirtilmişti

Son olarak ABD’li ilaç şirketi Regeneron Pharmaceuticals tarafından geliştirilen “REGEN-COV” adlı iki monoklonal antikordan oluşan ilacın semptomatik Covid-19 vakalarını önlemede yüzde yüz 100 başarılı olduğu belirtilmişti.

Trump'ın Covid-19 tedavisinde kullanıldı

Ekim ayında ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Covid-19 tedavisinde de kullanılan ve bir araştırmaya göre aşıya benzer bir etki de yapabildiği düşünülen monoklonal antikorlara dayalı ilaçların, corona virüs aşılarının küresel düzeyde yetmeyebileceği konusu üzerine, devreye girmesi gündeme gelmişti.

Monoklonal antikor nedir?

Antikorlar "vücudun bağışıklık sisteminin savaşçıları" diye tarif edilebilir. Corona virüs ya da başka herhangi bir patojen vücudunuza girdiğinde antikorlar virüsün dikensi uçlarına yapışarak onun sağlıklı hücrelere girişini engellerler. Fakat insan vücudu bir çok farklı türde antikor üretir. Bunların en güçlülerine "etkisizleştiren antikorlar" denir.

Bilim insanları bu antikorları eleyerek en güçlülerini, virüse yapışmakta en mahir olanı seçer ve seçilen antikor labaratuvarda çoğaltılır, büyük miktarlarda üretimi yapılabilir. İşte bu yöntemle elde edilen antikorlara tek bir antikor hücresinden klonlandıkları için monoklonal antikor ya da mAb deniyor.