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HABER /  DÜNYA

Rusya: Dağlık Karabağ anlaşmalarının uygulanmasına devam edilmesi önemli

Moskova yönetimi, Ermenistan'da Başbakan Paşinyan'a istifa çağrısının ardından yaşanan gelişmelerin Dağlık Karabağ anlaşmalarını sekteye uğratmaması gerektiğini söyledi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan’da yaşanan gelişmelerin ardından, Dağlık Karabağ anlaşmalarının uygulanmasına yönelik konuştu.

Peskov, başkent Moskova’da, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa çağrısıyla birlikte yaşanan gelişmelere dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Anlaşmalar uygulanıyor'' 
Ermenistan’daki olaylar nedeniyle, Dağlık Karabağ’a ilişkin varılan anlaşmaların uygulanması konusunda herhangi bir tehdit görüp görmediklerine dair bir soruyu yanıtlayan Peskov, “Hayır, şu anda hepsi uygulanıyor. Ermenistan'daki gelişmelere rağmen Dağlık Karabağ anlaşmalarının uygulanmasına devam edilmesi önemlidir.” dedi.

Ermenistan'daki olaylar 
Paşinyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünkü telefon görüşmesini değerlendiren Peskov, “Görüşmeye dair bizim tarafımızdan yayınlanan metni dikkatlice izlediyseniz, Putin’in Ermenistan’daki sorunların yasalar çerçevesinde çözülmesi lehine konuştuğunu görme fırsatınız olmuştur. Bu ifade çok önemlidir.” diye konuştu.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey askerler, dün Paşinyan'ın istifasını isteyen bir bildiri yayımlamış, Paşinyan ise bu adımı "darbe girişimi" olarak nitelendirerek destekçilerini sokağa çağırmıştı.

Muhalefet de Genelkurmay Başkanı'nın çağrısına destek vermek için Erivan sokaklarında protestoya başlamıştı.

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