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Adana'da yürek yakan kare! Son kez baktı gözyaşlarına boğuldu

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da 18 yaşındaki Suriye uyruklu Emir Dibo atölyede kerestelerin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi alan ağabeyi ağabeyi Mustafa Dibo, kardeşinin yüzüne son kez bakınca gözyaşlarıan boğuldu.

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Suriye’de yaşayan Emir ile ağabeyi Mustafa Dibo, çalışmak için bir süre önce Türkiye’ye geldi. Emir Dibo, yaklaşık bir hafta önce Mobilyacılar Sitesi’ndeki kereste atölyesinde çalışmaya başladı. Bugün saat 13.00 sıralarında Emir Dibo, atölye önüne istiflenen keresteleri birbirine bağlayan plastik halatı kesti. Onlarca kereste, Emir Dibo'nun üzerine düştü. Kerestelerin altında kalan Dibo’yu gören atölye çalışanları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Dibo’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin, inceleme yaptığı sırada atölyeye gelen Mustafa Dibo, kardeşini hareketsiz yatarken görünce gözyaşlarına boğuldu. Emir Dibo’nun yüzüne bakıp, sarılan ağabeyi Mustafa Dibo, sinir krizi geçirdi. Acılı ağabeyi atölyedeki işçiler teselli etmeye çalıştı. Yapılan incelemenin ardından Emir Dibo’nun cansız bedeni, otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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