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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 kişi, Edirne’deki hudut personeli tarafından yakalandı. İşte bakanlıktan yapılan açıklama...

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 Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 kişi, Edirne’deki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede kişilerin 1’inin FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan, 2’sinin de terör örgütü PKK mensubu olmaktan arandığı belirlendi" denildi.

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