Afyonkarahisar'da yolda bıçaklanmış kadın cesedi bulundu

AFYONKARAHİSAR’da yol kenarında, bıçaklanarak öldürülmüş bir kadının cesedi bulundu.Abone ol
Afyonkrahisar’ın Şuhut ilçesi Karaadilli beldesi yakınlarında yol kenarında, henüz kimliği bilinmeyen bir kadının cesedi bulundu. Yol kenarında bulunan kadının bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilirken Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kırıkkale'de yapıyor 30 ülke sıraya girdi! Her derde deva oluyor fiyatı dudak uçuklattı