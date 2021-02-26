Bebeklerde yumurta alerjisinin belirtileri! Yumurta ve süt alerjisi kaç yaşında geçer

Bebeklerde yumurta alerjisi en çok görülen alerji türüdür. Bebeklerde besin alerjisi 2-3 aylıkken başlar. Yumurta alerjisi genellikle 5 yaşına kadar geçmiş olur.

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Bebeklerde besin alerjisi için anne ya da babada herhangi bir alerjik hastalık olması yeterli bir risk faktörü. Bebek alerjik olduğu besini ya hazır formüla mamalar yolu ile veya annenin yedikleri besinlerin alerjenlerinin anne sütü ile alınması yolu ile duyarlanır. Bu nedenle bebek doğar doğmaz besin alerjisi olmasını beklenmez. Bebeklerde genellikle 2-3 aylıktan sonra besin alerjisi belirtilerini görülmeye başlar. Daha sonraki zamanlarda hayatın herhangi bir zamanında besin alerjisi gelişebilir.

Süt, yumurta gibi birçok alerjilerin çoğu çocuk büyüdükçe düzeliyor. Örneğin süt alerjisi 3 yaş, yumurta alerjisi 5 yaş civarında çok yüksek oranda geçmiş oluyor. Ancak, kuruyemiş, balık ve kabuklu deniz ürünlerine karşı olan alerji kalıcı olma eğilimi gösteriyor.

Bebeklerde yumurta alerjisi

*Bebekler en çok anne sütü veya mama ile beslendikleri için en çok anne sütündeki veya mamadaki inek sütü proteinlerine karşı alerji geliştiriyor. Bebeklerde en çok görülen bir diğer alerji ise yumurta. Yumurta alerjisi genellikle 1 yaşından önce bebeklerde görülüyor. Bebek büyüdükçe fındık, yer fıstığı, susam, ceviz gibi kuruyemişlere tepki vermeye başlarlar. Daha büyük çocuklar özellikle polen alerjisi olanlarda polenle çapraz reaksiyon yapabilen sebze, meyveler ile duyarlanma görülebilir.

Bebeklerde yumurta alerjisinin belirtileri

Besin alerjisi ilk olarak deri veya sindirim sisteminde belirti vererek kendini gösteriyor. Bebeklerde yumurta alerjisinin belirtileri şöyle sıralanıyor:

*Deride kaşıntı,

*Deride kuruma,

*Deride döküntü

*Deride egzama

*Ani gelişen ciltteki kabarıklar

*Cilte aniden başlayan kızarıklıklar (ürtiker, kurdeşen)

*Bazı çocuklarda huzursuzluk, sürekli ağlama, kilo alamama, kanlı-mukuslu kaka yapma, kusma, inatçı pişik veya inatçı kabızlık gibi belirtilerin biri veya birkaçı beraber olabilir. Daha küçük bir grupta ise tekrar eden hırıltılı solunum, hışıltı, nefes darlığı, inatçı öksürük, bronşit, bronşit gibi ataklar izlenebilir. Bazı bebeklerde inatçı bir burun tıkanıklığı eşlik edebilir. Hatta ani gelişen alerjik şok ile de ilk belirtisi görülebilir.

Bebeklerde besin alerjisi tedavisi

Besin alerjisinin tedavisinde temel kural alerjik olunan besinin diyetten çıkarılmasıdır. Bundan sonraki aşama besinin reaksiyon verdiği sisteme ek destek tedavisidir. Örneğin atopik dermatitte yara yerlerine ve kuruyan cilde kremler düzenlenir. Kurdeşende alerji şurup veya damlaları eklenir. Astımda nefes açıcılar kullanılabilir. Ayrıca diyet yapılan besinin oluşturacağı vitamin, mineral veya diğer besin takviyeleri verilir.. Bebeklerde bir alerjik besinin vücuttan atılması yaklaşık 3 hafta sürer.