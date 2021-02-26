BIST 1.473
DOLAR 7,42
EURO 9,01
ALTIN 421,92
HABER /  EKONOMİ

Dolar arttı Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası'na faiz tepkisi geldi! Paranın değeri korunamıyor

Cumhurbaşkanılığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'tan doların yeniden yükselişe geçmesinin ardından Merkez Bankası'na 'faiz' tepkisi geldi.

Abone ol

Son günlerde dolarda yaşanan yükseliş piyasalarda tedirginliğe yol açarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut şahsi Twitter hesabından Merkez Bankası'nı eleştirdi.

Bulut, “Bu akşam (25 Şubat) Amerikan piyasalarında yaşananlar çok önemli. ABD 10 yıllık faizi yüzde 1,6 üstünü gördü. Umarım, bu yaşananlardan, birileri özellikle birileri, faiz arttırmak ile kurun kalıcı düşürülemeyeceğini sadece ülkesinin kaynaklarını kısa vadede sömürttüğünü anlamıştır” ifadelerini kullandı.

'Faizi yükseltmek ile paranın değeri korunamıyor'
Bulut diğer bir paylaşımında ise “Gelişmekte olan piyasalarda merkez bankası en yüksek faizi veren Türkiye. Bu gece parası en çok değer kaybeden Türkiye… Anlamı çok açık; faizi yükseltmek ile paranın değeri korunamıyor!” dedi.

İlgili Haberler
Altında yükseliş öngörüsü tutmuştu! Teknik uzman Şatıroğlu yeni bir çıkış için tarih verdi Dolar neden şahlandı? Ekonomist Mahfi Eğilmez dolardaki ani yükselişin nedenini açıkladı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Şubat ayı 80 bin lira altına alınabilecek 2. el otomobiller... Araç alacaklar listeye dikkat! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası repo ihalesi! Piyasaya yaklaşık 60 milyar lira verdi
Öğretmenlerin aşılanma sürecinin ayrıntıları belli oldu
Ellerde uyuşma ve ağrı neden olur hastalık habercisi mi basit tedavi yöntemi
Eskişehir'deki FETÖ operasyonu! 7 şüpheli saklandıkları evde yakalandı
İsrail'de nüfusun yarısı Kovid-19'a karşı aşılandı
İBB'nin 'çöp' açıklaması Maltepe sakinlerini isyan ettirdi
DSÖ Türkiye Temsilcisi koronavirüste umut veren gelişmeyi açıkladı
SMA’lı çocukları için böbreklerini satılığa çıkaran anne ve baba
Galatasaray PSG'nin yıldızını bedavaya kapıyor!
Yunan tiyatro sanatçısı Dimitris Lignadis çocuklara cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı
Yorumlar 13 yorum