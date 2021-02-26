İBB'nin 'çöp' açıklaması Maltepe sakinlerini isyan ettirdi

MALTEPE Belediyesi'nde işçilerin grevi nedeniyle sokaklarda biriken çöpler olduğu gibi duruyor. Duruma neden müdahale etmediği merak edilen İBB, yaptığı açıklamayla ilçe sakininin tepkisini çekti.

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DİSK'e bağlı Genel-İş ile CHP'li Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı alınmıştı. İlçede grevin etkileri özellikle temizlik hizmetlerinde hissedildi, sokaklarda toplanmayan çöpler birikmeye başladı.

Grev kararının yarattığı sorunlar, vatandaşın günlük yaşamında sıkıntılar yaratmaya devam ederken, bu duruma İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin neden müdahale etmediği ise merak konusu oldu.

İBB: Müdahalede bulunmamız yasak

Maltepe'de biriken çöpler nedeniyle CHP'li İBB'nin destek hattı Beyaz Masa'yı arayıp şikayette bulunan ilçe sakinleri, beklediği cevabı alamadı. Beyaz Masa hattından yapılan açıklamada, ilçenin CHP'li Maltepe Belediyesi'nin yükümlülüğünde olduğu, bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir müdahalede bulunmasının yasak olduğu belirtildi.

En büyük mağdur ilçe sakini

İşçilerin grevi dördüncü günde devam ederken Maltepe'nin birçok mahallesinde çöpler konteynerlerden taşarak yollara saçıldı. Alınan grev kararı sonrası en büyük mağduriyeti yaşayanlar ise ilçe sakinleri oldu. Konteyner kenarlarında biriken çöpler ise; salgınla boğuştuğumuz şu günlerde toplum sağlığını tehdit eden önemli bir sorun haline dönüştü.

Maltepe'den gelen görüntüler endişe yaratıyor;