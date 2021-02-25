Maltepe'de belediye işçileri grevde sokaklar çöp yığını! Koronavirüs uyarısı geldi
MALTEPE'de belediye işçilerinin grev kararı sonrası ilçede çöp dağları oluştu. Kirlilik ve hijyen kurallarına aykırı görüntülere karşı CHP'li belediye sessizliği koruyor. Doktorlar ise bu durumdan endişeli.
Maltepe'de DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine önceki günden itibaren grev başladı ve sokaklarda çöp yığınları oluştu. Koronavirüsle mücadele sürerken uzun süre bekletilen çöpler halk sağlığı açısından tehdit oluşturuyor.
Ayrı bir poşete konularak atılması gereken maske ve eldivenler, çöp yığınlarının üzerine gelişigüzel bir şekilde günlerdir bekliyor.
Ayrıca mahallelerde bulunan hastanelerin etrafındaki çöp konteynerlerinde de kullanılmış maske, eldiven ve tıbbi atıklar tehlike saçıyor.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. İlker İnanç Balkan, çöplerin toplanmamasının halk sağlığı açısından sorun oluşturduğunu ve önemli bir bulaş kaynağı olduğunu belirtti.