Maltepe'de belediye işçileri grevde sokaklar çöp yığını! Koronavirüs uyarısı geldi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. İlker İnanç Balkan, çöplerin toplanmamasının halk sağlığı açısından sorun oluşturduğunu ve önemli bir bulaş kaynağı olduğunu belirtti.